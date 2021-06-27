Бразилия обыграла Польшу в финале Лиги наций
18:27
В финале Лиги наций по волейболу среди мужчин сборная Бразилии обыграла сборную Польши (3:1). Счет в партиях — 22:25, 25:23, 25:16, 25:14.
Третье место заняла сборная Франции. В матче за третью позицию французы победили сборную Словении — 3:0 (25:20, 25:18, 25:19).
Лига наций. Мужчины
Финал
Бразилия — Польша — 3:1 (22:25, 25:23, 25:16, 25:14)
27 июня.
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