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Бразилия обыграла Польшу в финале Лиги наций

18:27
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В финале Лиги наций по волейболу среди мужчин сборная Бразилии обыграла сборную Польши (3:1). Счет в партиях — 22:25, 25:23, 25:16, 25:14.

Третье место заняла сборная Франции. В матче за третью позицию французы победили сборную Словении — 3:0 (25:20, 25:18, 25:19).

Лига наций. Мужчины

Финал

Бразилия — Польша — 3:1 (22:25, 25:23, 25:16, 25:14)

27 июня.

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