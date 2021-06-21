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Мусэрский может пропустить Олимпиаду из-за травмы

18:33
Дмитрий Мусэрский. Фото Instagram
Дмитрий Мусэрский. Фото Instagram
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Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Дмитрий Мусэрский может пропустить Игры в Токио из-за травмы руки.

«Он покинул расположение сборной пару дней назад. Это уже рецидив травмы локтевого сустава. Вероятность пропуска Олимпийских игр есть. Но мы надеемся и будем смотреть, каким будет результат МРТ», — сказал генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин ТАСС.

Он также отметил, что на данный момент в национальной команде не изучали возможность замены Мусэрского в заявке на Олимпиаду.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11708407

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