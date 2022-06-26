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Сегодня, 07:44

Франция победила Германию в матче мужской Лиги наций по волейболу

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сборная Франции обыграла Германию в матче предварительного раунда мужской Лиги наций по волейболу.

Французы победили в четырех сетах — 25:16, 25:19, 19:25, 25:21.

Франция лидирует в турнирной таблице с 21 очком в 8 матчах — у команды 7 побед и 1 поражение. Германия идет на 11-й строчке с 7 очками, у немцев 3 победы и 5 поражений.

Волейбол

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Франция — Германия — 3:1 (25:16, 25:19, 19:25, 25:21)

26 июня. Кесон-Сити. «Araneta Coliseum».

Волейбол
Сборная Германии по волейболу
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