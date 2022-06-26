Франция победила Германию в матче мужской Лиги наций по волейболу
Сборная Франции обыграла Германию в матче предварительного раунда мужской Лиги наций по волейболу.
Французы победили в четырех сетах — 25:16, 25:19, 19:25, 25:21.
Франция лидирует в турнирной таблице с 21 очком в 8 матчах — у команды 7 побед и 1 поражение. Германия идет на 11-й строчке с 7 очками, у немцев 3 победы и 5 поражений.
Волейбол
Лига наций. Мужчины
Предварительный раунд
Франция — Германия — 3:1 (25:16, 25:19, 19:25, 25:21)
26 июня. Кесон-Сити. «Araneta Coliseum».
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