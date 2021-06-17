Россия победила Болгарию в Лиге наций и поднялась на третье место в группе

Мужская сборная России обыграла Болгарию со счетом 3:0 в матче предварительного раунда Лиги наций.

Благодаря этой победе российская команда на время поднялась на третью строчку в турнирной таблице. В плей-офф выходят только первые 4 команды из группы.

Следующий матч команда Туомаса Саммелвуо проведет 21 июня против Германии.

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Болгария — Россия — 0:3 (17:25, 22:25, 17:25)

17 июня.