Шансы на «Финал четырех» сохраняются.

Лига наций. Мужчины.

Россия — Сербия — 3:1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:21)

Очки в атаке — 50:55. На блоке — 14:7. Эйсы — 7:3.

Самые результативные: Михайлов — 23, Королева — 13. С: Ковачевич — 18.

Поражение в этом матче стало бы для России катастрофой. Всего пять побед в девяти матчах — явно не тот старт, на который все рассчитывали. И еще одна неудача точно похоронила бы надежды на попадание в финальный этап Лиги наций. Что еще гораздо хуже — переполнила бы чашу сомнений перед Олимпиадой до краев.

При этом соперник выпал тяжелейший. Сербы. Действующие чемпионы Европы. В Римини они проиграли всего два матча — Польше и Бразилии. При этом победили сразу в семи, в том числе Францию и США. С учетом того что в Токио Сербия — одна из главных волейбольных держав мира — не пробилась, мотивация команды на турнир понятна: для них это главный старт лета. И к моменту начала матча с Россией они были куда ближе к попаданию в итоговые топ-4.

Подлесных и Голубев провели лучший матч на турнире

Саммелвуо бросил в бой боевой состав. Четверо, по всей видимости, уже железные игроки основы — это Михайлов, Клюка, Волков и Вольвич. Вторым центральным Туомас на этот раз поставил Куркаева, связующим — Кобзаря, а либеро — Голубева.

Запрягал эта шестерка долго. 1:5, 4:10, 7:14. Но потом у России наконец полетели подачи. Мы ждали этого весь турнир. Сначала два эйса оформил Куркаев, а потом пулеметную серию выдал Кобзарь. После его подачи навылет наша команда впервые в матче повела — 19:18. И на эмоциональном подъеме забрала партию.

Забавно, что второй сет развивался по похожему сценарию. Только в нем отыгрывать пришлось меньший гандикап — с 12:16. В этот момент главный тренер поменял Волкова, у которого совершенно не шло в нападении — всего два очка в десяти атаках. Вместо Дмитрия вышел Подлесных, и Ярослав провел свой лучший матч на этом турнире. Он стал одним из главных действующих лиц в погоне, забив три из трех. Россия повела 2:0. А динамовец остался на площадке до конца игры и сделал весомую заявку на попадание в олимпийский состав.

В первых двух партиях у России шла подача (и это хорошая новость), но главный позитив в том, что команда наконец-то начала показывать зубы и вытаскивать непростые концовки. В предыдущих играх остро ощущалась нехватка характера в те моменты, когда все начинало идти не по нашему сценарию.

В третьем сете у Михайлова и Ко просел процент в атаке. Во многом благодаря выдающимся действиям Сербии в защите. Его наша команда проиграла. После этого вместо Кобзаря вышел Панков. На подаче Павел выглядел менее эффектно, зато не заигрывался — и в передачах был надежен.

В итоге Россия провела партию чисто. Всю дорогу держала небольшое преимущество, а в концовке после эйса Клюки и ошибок соперника получила «плюс пять». Этого хватило, чтобы закончить матч без каких-либо нервов. Помимо Подлесных, нужно отметить Голубева, для Валентина эта игра также стала лучшей на турнире.

Расклады

Благодаря этим 3:1 России разом достала и обошла Сербию по очкам в таблице. Правда, у нас все еще на одну победу меньше, а именно это — главный показатель.

Бразилия уже обеспечила себе место в финальной четверке, практически наверняка там же будут Польша и Франция. А вот на оставшееся место примерно в равной степени претендуют четыре команды: Россия, Сербия, Словения и Иран. И расписание оставшихся игр такое, что наши шансы, несмотря на то что перед началом этого тура команда шла только на седьмом месте, очень неплохие. Впереди Аргентина, Болгария, Германия, Италия (играющая здесь вторым составом) и Бразилия. Возможно, именно заключительная игра с южноамериканцами станет ключевой.