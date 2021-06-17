Как с детьми. Россия играючи разгромила Болгарию

Это выглядело очень легко.

Лига наций. Мужчины.

Россия — Болгария — 3:0 (25:17, 25:22, 25:17)

Очки в атаке — 45:24. На блоке — 7:3. Эйсы — 6:5.

Самые результативные: Волков — 14, Полетаев — 13.

Хорошие новости на российский волейбол посыпались с самого утра. В первом матче дня Аргентина неожиданно убрала Сербию — 3:0. Действующие чемпионы Европы — одни из наших главных конкурентов за «Финал четырех». И благодаря подарку от южноамериканцев команде Туомаса Саммелвуо удалось настичь их в турнирной таблице. Это уже большое дело. А если вечером Иран Владимира Алекно сумеет прихватить Словению, то Россия вообще разом поднимется в заветные топ-4.

Что касается нашей сегодняшней игры, то она получилась самой легкой за весь турнир. Некогда грозные болгары в Лиге наций-2021 — самые обычные мальчики для битья. Особенно после того, как травмировалась их главная звезда — Цветан Соколов.

Мусэрского решили лишний раз не дергать

Исходя из уровня соперника, в запасе остались Максим Михайлов, Егор Клюка и Ярослав Подлесных. Свои шансы получили Виктор Полетаев, Денис Богдан и Дмитрий Волков. А в конце первого сета вышел еще и Илья Власов. В общем-то, проверить удалось всех, кроме Дмитрия Мусэрского, Павла Панкова и Евгения Баранова.

Звезда японского чемпионата с самого начала игры сидела со льдом на руке, и, вероятно, его просто решили лишний раз не дергать. Что со связующим и либеро — непонятно. Их выход явно напрашивался. Павел, правда, появился в самом конце третьего сета, но чисто на подачу — этого, конечно, мало.

Может быть, Саммелвуо даст всей этой троице 100-процентную нагрузку в следующей игре — против Германии. Немцы — соперник примерно такого же порядка. Да и итальянцы, которые следом в расписании, тоже.

Кобзарь наконец пристрелялся

Возвращаясь к болгарам: как сейчас принято говорить, зарницы хорошей игры эпизодами прослеживались у Полетаева с Волковым. В первом сете Виктор реализовал восемь атак из девяти — подобной эффективности (даже в рамках одной партии) у него было с Лиги наций-2019. Потом, правда, уровень стал падать, и в третьем сете у диагонального не получилось ничего — 0 из 5. А вот Дмитрий, наоборот, постепенно набирал обороты, и его суммарная статистика просто потрясающая: 12 из 16. Этот пресноватый матч нужен был хотя бы для того, чтобы один из ментальных лидеров сборной почувствовал уверенность на площадке и начал показывать свой уровень.

Еще из интересного — подачи Кобзаря. Похоже, Игорь наконец пристрелялся. У него была красивая серия против Аргентины, теперь вот — сразу четыре эйса. Да и всего он подавал аж 21 раз (ни у кого ничего похожего и близко нет), то есть держал подачу стабильно. Это очень важный момент, и хорошо бы, чтобы в следующих играх остальные подтянулись в этом компоненте за капитаном.

Впереди у мужской сборной три матча: с Германией, Италией и на десерт — с Бразилией.