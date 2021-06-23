Россия завершила выступление в Лиге наций победой над Бразилией
23 июня 2021, 23:59
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Бразилии в заключительном туре предварительного этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:0.
За 15 туров россияне набрали 34 очка и заняли пятое место в турнирной таблице. В плей-офф турнира выходят первые четыре команды.
В полуфинале Лиги наций сыграют сборные Бразилии, Польши, Словении и Франции. Встречи пройдут 26 июня, финал и матч за третье место — 27 июня.
Волейбол
Лига наций. Мужчины
Предварительный раунд
Бразилия — Россия — 0:3 (21:25, 26:28, 20:25)
23 июня.
Читайте также
4
Зачет
vs
13
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю