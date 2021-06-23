Россия завершила выступление в Лиге наций победой над Бразилией

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Бразилии в заключительном туре предварительного этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:0.

За 15 туров россияне набрали 34 очка и заняли пятое место в турнирной таблице. В плей-офф турнира выходят первые четыре команды.

В полуфинале Лиги наций сыграют сборные Бразилии, Польши, Словении и Франции. Встречи пройдут 26 июня, финал и матч за третье место — 27 июня.

Волейбол

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Бразилия — Россия — 0:3 (21:25, 26:28, 20:25)

23 июня.