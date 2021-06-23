Волейбол
Лига наций. Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь / Результаты
Новости   //    Волейбол   //    Лига наций / Мужчины

Россия завершила выступление в Лиге наций победой над Бразилией

23 июня 2021, 23:59
Теги:

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Бразилии в заключительном туре предварительного этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:0.

За 15 туров россияне набрали 34 очка и заняли пятое место в турнирной таблице. В плей-офф турнира выходят первые четыре команды.

В полуфинале Лиги наций сыграют сборные Бразилии, Польши, Словении и Франции. Встречи пройдут 26 июня, финал и матч за третье место — 27 июня.

Волейбол

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Бразилия — Россия — 0:3 (21:25, 26:28, 20:25)

23 июня.

Читайте также

Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020 по футболу
«Черчесову повезло, что сборная не отбиралась на чемпионат мира-2018». Монолог Юрия Гаврилова
Сборная России победила Италию на тай-брейке в Лиге наций
Опредился расклад, при котором Украина может сыграть матч плей-офф Евро в Санкт-Петербурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
13
Офсайд