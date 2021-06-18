США обыграли Нидерланды, Германия проиграла Польше

Сборная Германии потерпела поражение от Польши в предварительном раунде Лиги наций (0:3). В других встречах Бразилия выиграла у Австралии (3:0), Франция проиграла Италии (2:3), Канада обыграла Японию (3:0).

Лига наций

Мужчины

Предварительный раунд

Германия — Польша — 0:3 (22:25, 19:25, 20:25)

Франция — Италия — 2:3 (19:25, 25:22, 20:25, 25:21, 12:15)

Иран — Словения — 1:3 (25:14, 20:25, 19:25, 30:32)

Нидерланды — США — 2:3 (25:21, 17:25, 25:23, 15:25, 13:15)

Австралия — Бразилия — 0:3 (17:25, 22:25, 12:25)

Япония — Канада — 0:3 (22:25, 23:25, 18:25)