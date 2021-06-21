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Мусэрский покинул расположение сборной России из-за травмы

17:11
Дмитрий Мусэрский. Фото FIVB.
Дмитрий Мусэрский. Фото FIVB.
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Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский покинул расположение сборной России в итальянском Римини из-за травмы руки.

«У Димы Мусэрского случился рецидив травмы, он уже в Москве. Ему нужно пройти МРТ, обследование, после чего будут понятны сроки восстановления. Дима травмировал локтевой сустав еще в Новогорске. Поехали в Римини, сделали там МРТ, он восстанавливался какое-то время, затем играл. И вот на разминке перед одним из матчей произошел рецидив», — сказал генеральный менеджер национальной команды Сергей Тетюхин РИА Новости.

Сборная России играет в Римини в Лиге наций. В понедельник российские волейболисты сыграют с командой Германии. Мусэрский сыграл пять матчей в текущем розыгрыше Лиги наций.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/

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