Вербов — о проблемах Лиги наций: «Могли бы и бизнес-класс предоставить»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов высказался о плотном календаре Лиги наций.

«Не раз этот вопрос был на повестке. Иногда командам везет со странами — мы играли в Европе. А бывало, из Кубы приходится лететь в Австралию, затем в Японию, после — в Америку. Одним составом без последствий пролететь невозможно. Поэтому команды их ротируют. Единственное, я уверен, что Международная федерация волейбола имеет много спонсоров и могла бы всем участникам предоставить бизнес-класс. Чтобы спортсмены хотя бы летать могли в хороших условиях. Не все федерации и не всегда на это способны.

На бумаге лидеры соревнований всегда одни и те же. Но все зависит от того, какие команды будут делать ставку на Лигу наций, какие — на квалификацию. Итальянцы, бразильцы, американцы, поляки, французы. Пятерка будет бороться за призовые места», — приводит слова Вербова «Чемпионат».

Мужской турнир Лиги наций проходит с 6 июня по 23 июля 2023 года с участием 16 команд.