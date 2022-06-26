Польша обыграла США в матче мужской Лиги наций
26 июня прошли очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за ее отстранения от международных соревнований.
Волейбол
Лига наций. Мужчины
Предварительный раунд
Болгария — Бразилия — 0:3 (21:25, 19:25, 22:25)
26 июня. София. «Armeets Arena».
США — Польша — 1:3 (25:21, 23:25, 24:26, 22:25)
26 июня. София. «Armeets Arena».
Италия — Китай — 3:0 (25:21, 25:18, 25:19)
26 июня. Кесон-Сити. «Araneta Coliseum».
Сербия — Австралия — 3:0 (25:17, 25:20, 25:22)
26 июня. София. «Armeets Arena».
Япония — Словения — 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 25:19)
26 июня. Кесон-Сити. «Araneta Coliseum».
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