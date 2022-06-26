Волейбол
Лига наций. Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь / Результаты
Главная
Волейбол
Лига наций / Мужчины

26 июня, 23:30

Польша обыграла США в матче мужской Лиги наций

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

26 июня прошли очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за ее отстранения от международных соревнований.

Волейбол

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Болгария — Бразилия — 0:3 (21:25, 19:25, 22:25)

26 июня. София. «Armeets Arena».

США — Польша — 1:3 (25:21, 23:25, 24:26, 22:25)

26 июня. София. «Armeets Arena».

Италия — Китай — 3:0 (25:21, 25:18, 25:19)

26 июня. Кесон-Сити. «Araneta Coliseum».

Сербия — Австралия — 3:0 (25:17, 25:20, 25:22)

26 июня. София. «Armeets Arena».

Япония — Словения — 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 25:19)

26 июня. Кесон-Сити. «Araneta Coliseum».

0
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Пробил ему два лоу-кика и пенальти в голову. Думал, что убил». Боксер Василий Войцеховский — о фанатском прошлом, вере и татуировке «Спаси и сохрани»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франция победила Германию в матче мужской Лиги наций по волейболу
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости