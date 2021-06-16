Аргентина обидела нас в Рио. Теперь Россия победила, но соперник спрятал главную звезду

В Лиге наций — 3:1. Но главная игра с ними — в Токио.

Лига наций. Мужчины.

Россия — Аргентина — 3:1 (25:19, 25:23, 19:25, 25:21)

Очки в атаке — 49:48. На блоке — 1/64:5. Эйсы — 5:4.

Самые результативные: Клюка — 1/64, Подлесных — 13.

Аргентина — очень неприятная команда. В том смысле, что сборная сама по себе — середняк, но неприятности грандам доставляет регулярно. Вспомнить хотя бы Олимпийские игры в Рио. Там они внезапно заняли первое место в группе, по ходу дела обыграв, например, Россию — 3:1.

И кто знает, как далеко бы зашла та команда, если бы не метаморфозы бразильцев: хозяева в своей группе сенсационно стали лишь четвертыми, в результате чего в четвертьфинале Олимпиады состоялось южноамериканское дерби.

Аргентинцы проиграли очень достойно — в четырех партиях, причем в последней 23:25. Для Бразилии это был, возможно, самый сложный матч плей-офф, потому что Россию в полуфинале и Италию в финале она обыграла всухую.

Подлесных решает

Особенность сегодняшнего матча Лиги наций была в том, что именно игрой с Аргентиной нашей команде начинать на предстоящих Олимпийских играх. С учетом того, что в Токио группа очень сложная, терять очки на старте нам ни в коем случае нельзя. И нынешний матч был в какой-то степени репетицией. Понятно, что все произошедшее в Римини остается в Римини, однако уверенная победа всегда дает психологическое преимущество. Выходя на матч в Японии, обе команды точно будут хорошо помнить, чем завершилась последняя встреча.

Возможно, по этой самой причине аргентинцы решили поиграть в партизанов и не выпустили против России главную звезду — Лучиано де Чекко. Он уже 10 лет на заметных ролях в чемпионате Италии, а в прошедшем сезоне был основной связкой в «Лубе Чивитанове», выигравшей золото. Как много порой зависит от одного человека, вчера наглядно продемонстрировала Франция — трехцветные легко крушили Нидерланды, поведя 2:0, усадили на скамейку Эрвина Нгапета и в итоге... проиграли 2:3.

Так что аргентинцы выбрали беспроигрышный вариант. Проигрывают России — так это без де Чекко. Навязывают борьбу — так это что же будет, когда вернется лидер?

Саммелвуо экспериментировать не стал и сразу выпустил основу. По сравнению с победным матчем над Сербией — одна замена: вместо Дмитрия Волкова появился Ярослав Подлесных. Это бонус доигровщику за классный матч днем ранее.

В первом сете борьбы не получилось. Россия просто задавила соперника мощным блоком — 6:1. Артем Вольвич и Ильяс Куркаев не давали аргентинским нападающим вздохнуть. На вторую партию вместо Макса Михайлова вышел Виктор Полетаев. Не сказать, что он усилил атаку, но по крайней мере отметился «чехлом» и эйсом. Этот сет тоже был взят с позиции силы.

А вот в следующем, буквально в одной расстановке, на Россию нашло затмение. Внезапно развалился прием и совсем расклеилась атака. 6:1/64 на ровном месте. Саммелвуо принялся активно тасовать состав: поочередно вышли Дмитрий Мусэрский (в диагональ вместо Полетаева), Панков и Богдан. В итоге команде удалось сократить отрыв до приличного, но спасти партию не вышло.

На четвертый сет Туомас оставил Мусэрского и Панкова. Завязалась тягучая борьба. Аргентинцы играли дисциплинированно, и к концовке команды подошли на равных. Все решили подачи Подлесных. Ярослав разом оформил сразу три эйса — и избавил Россию от нервной концовки.

Мусэрский или Полетаев?

Также хотелось бы увидеть в этом матче в атаке не Михайлова. Максим — номер один, тут вопросов нет. А вот по второму номеру — есть. Мусэрский неплохо смотрелся против аргентинцев, забил 8 из 13. Плюс отметился двумя блоками. Пока ничего хорошего нельзя сказать про его подачу, но в целом выглядел гораздо лучше, чем в предыдущих матчах. Если положительная динамика сохранится, это станет важным большим подспорьем для сборной.

Плюс Саммелвуо по-прежнему верит в Полетаева. Пока Виктор ничем не проявил себя на турнире. Но и полноценных шансов у него было немного. Матчи с такими соперниками, как Болгария, Германия и Италия, — идеальная возможность проверить обоих нападающих.