Мужская сборная Бразилии обыграла Францию и вышла в финал Лиги наций
14:21
Мужская сборная Бразилии по волейболу обыграла Францию в трех сетах в полуфинальном матче Лиги наций — 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)
В финале турнира бразильцы встретятся с победителем матча Польша — Словения, который состоится сегодня, 26 июня (начало — в 16.00 мск).
Лига наций. Мужчины
1/2 финала
Бразилия — Франция — 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)
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