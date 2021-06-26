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Мужская сборная Бразилии обыграла Францию и вышла в финал Лиги наций

14:21
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Мужская сборная Бразилии по волейболу обыграла Францию в трех сетах в полуфинальном матче Лиги наций — 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)

В финале турнира бразильцы встретятся с победителем матча Польша — Словения, который состоится сегодня, 26 июня (начало — в 16.00 мск).

Лига наций. Мужчины

1/2 финала

Бразилия — Франция — 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)

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Иван Торопцев все материалы автора
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