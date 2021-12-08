В Кемерово и Уфе пройдут матчи Лиги наций мужских и женских сборных
14:27
Кемерово будет принимать матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций в 2022 году. Женский этап пройдет в Уфе, сообщает сайт Международной федерации волейбола (FIVB).
В Кемерово с 5 по 10 июля будут проходить матчи третьей недели Лиги наций с участием сборной России.
В Уфе с 28 июня по 3 июля пройдут игры третьей недели с участием сборной России.
Российская мужская команда на предварительном этапе турнира также сыграет в Бразилии (7-12 июня) и на Филиппинах (21-16 июня).
Женская сборная на предварительном этапе турнира также выступит Турции (31 мая — 5 июня) и на Филиппинах (14-19 июня).
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