Италия выиграла предварительный этап Лиги наций. Что творится в мировом волейболе без России?

Впереди главные матчи летней коммерческой серии.

Российский волейбол, увы, пока без международных матчей. Но рано или поздно наши игроки вернутся на мировую арену. Поэтому продолжаем следить за тенденциями — чтобы знать, к чему быть готовым, когда камбэк все-таки случится.

Что меняли?

Итак, только-только завершился предварительный этап Лиги наций. Главной летней коммерческой серии. Как обычно, она стала полигоном для различных экспериментов. На этот раз пробовали менять ракурс основной камеры для показа. Или, например, для динамики оставили командам всего по одному тайм-ауту на партию и сократили время на подачу всего до 15 сек — таймер включается сразу после завершения предыдущего розыгрыша.

Кажется, ни одно из новшеств не прижилось. Но здорово, что мировой волейбол не боится экспериментировать.

Обновился и формат розыгрыша. Это касается как игровых недель, так и решающих игр. Если все прежние годы дело завершалось «Финалом шести», то этим летом будет фактически плей-офф сразу для восьми сборных. В четвертьфинале лидер предварительного этапа сыграет с командой, занявшее восьмое место, вторая с седьмой и так далее. Но и здесь есть нюанс. Хозяева плей-офф (у женщин это Турция, а у мужчин — Италия) автоматом не просто попадают в «Финал восьми», но и сеются там под первым номером.

Так в женской Лиге наций предвариловку уверенно выиграли американки. Турция заняла лишь седьмое место, Таиланд — восьмое. Но из-за странного правила с суперпривилегиями хозяевам решающего раунда, вся таблица съехала. В итоге в четвертьфинале Турция сыграет с Таиландом — то есть в полуфинал гарантированно выйдет она из двух слабейших команд по итогам предварительного этапа (из тех, кто пробился в Ф-8). А бразильянкам вместо все той же лакомной Турции предстоит рубиться навылет с крепкими японками — единственными, кому этим летом удалось обыграть США.

Полностью сетка четвертьфиналов выглядит так:

Турция — Таиланд

США — Сербия

Бразилия — Япония

Италия — Китай

Интересно, что Корея, сенсационно завоевавшую бронзу Олимпийских игр в Токио, проиграла все 12 игр на предварительном раунде. Слабо выступили и голландки, которые еще недавно наводили шороху.

Решающие матчи женского турнира пройдут на этой неделе в Анкаре.

Бразильянкам придется играть с Японией. Фото Global Look Press

Молодежь наступает

В мужской сетке фаворитами предварительного этапа виделись Польша и Франция. Но, похоже, ренессанс переживают итальянцы. После финала Олимпийских игр в Рио они заметно откатились и в последние годы не рассматривались в качестве претендентов на медали больших турниров.

Однако прошлой осенью молодняк из Италии внезапно пошумел на осеннем чемпионате Европы, завоевав там золото. Некоторые сочли это стечением обстоятельств — все-таки Евро сразу после Олимпиады по-настоящему всерьез воспринимать было трудно. Но теперь Иван Зайцев и ко доказывают: то золото не было случайностью.

Итальянцы мощно накатили на финиш ЛН, за шесть последних матчей проиграв лишь два сета. И за счет такой космической статистики сумели не просто настичь поляков в таблице, но и накатить их по дополнительным показателям. 22-летний Даниэль Лавиа и 20-летний Алессандро Микьелетто просто разрывают.

Молодых талантов вообще много. Так Иран тащит 23-летний Амирхоссейн Эсфандиар — во многом благодаря нему персы сумели хлопнуть даже Польшу (что и отбросило победителей двух последних ЧМ на вторую строчку). А, например, за Болгарию жжет 18-летний Александр Николов. В стране уже связывают с ним надежды на возвращение команды на мировой топ-уровень. Пока же болгары без «Финала восьми». Как и крепкие словенцы, сербы и призеры Олимпийских игр в Токио аргентинцы. Четвертьфиналы сложились следующим образом:

Италия — Нидерланды

Польша — Иран

США — Бразилия

Франция — Япония

Развязка мужской Лига наций намечена в Болонье на 20 — 24 июля.