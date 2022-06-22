Польша победила Бразилию в матче мужской Лиги наций по волейболу

Читать «СЭ» в

Прошли очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций. В центральной встрече игрового дня Польша в четырех сетах переиграла команду Бразилии.

Напомним, что матчи сборной России отменены из-за ее отстранения от международных соревнований.

Волейбол

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Китай — Франция — 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)

22 июня. Кесон-Сити. «Araneta Coliseum».

Германия — Италия — 0:3 (16:25, 21:25, 22:25)

22 июня. Кесон-Сити. «Araneta Coliseum».

Бразилия — Польша — 1:3 (16:25, 25:22, 16:25, 22:25)

22 июня. София. «Armeets Arena».

Сербия — США — 1:3 (24:26, 25:23, 23:25, 20:25)

22 июня. София. «Armeets Arena».