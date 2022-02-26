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Сегодня, 21:09

Матчи Лиги наций перенесены из России

Матчи мужской и женской Лиги наций 2022 года перенесены из России
Роман Шишов
Корреспондент

Международная федерация волейбола (ФИВБ) перенесла матчи мужской и женской Лиги наций 2022 года из России, информирует ТАСС со сылкой на пресс-службу организации.

«FIVB сегодня проинформировала Всероссийскую федерацию волейбола о том, что два тура предстоящей Лиги наций, которые должны были пройти в России в июне и июле, перенесены», — говорится в заявлении.

Пять туров мужского турнира должны были пройти в Кемерове с 5 по 10 июля. Четыре тура женских соревнований должна была принять Уфа с 28 июня по 3 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/13878041
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