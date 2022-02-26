Матчи Лиги наций перенесены из России
Матчи мужской и женской Лиги наций 2022 года перенесены из России
Международная федерация волейбола (ФИВБ) перенесла матчи мужской и женской Лиги наций 2022 года из России, информирует ТАСС со сылкой на пресс-службу организации.
«FIVB сегодня проинформировала Всероссийскую федерацию волейбола о том, что два тура предстоящей Лиги наций, которые должны были пройти в России в июне и июле, перенесены», — говорится в заявлении.
Пять туров мужского турнира должны были пройти в Кемерове с 5 по 10 июля. Четыре тура женских соревнований должна была принять Уфа с 28 июня по 3 июля.
Источник: https://tass.ru/sport/13878041
Новости
26 июн 2021 18:06
8
23 июн 2021 23:59
21
23 июн 2021 21:24
9
23 июн 2021 00:32
89
21 июн 2021 17:11
3
11 июн 2021 00:56
1