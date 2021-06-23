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Мужская сборная России не отобралась в плей-офф Лиги наций

21:24
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Мужская сборная Словении обыграла команду Болгарии (3-0) в матче заключительного, 15-го тура предварительного этапа Лиги наций, что лишило сборную России шансов на выход в плей-офф.

По итогам группового этапа россияне не поднимутся выше пятого места, даже если победят Бразилию в заключительном матче.

Команда одержала 10 побед в 14 матчах и впервые не попала в решающую стадию. Лига наций проводится с 2018 года — предыдущие два турнира Россия выиграла.

В Финал четырех вышли Бразилия, Польша, Словения и Франция.

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