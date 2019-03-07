Самарин допустил несколько ошибок в произвольной программе на Универсиаде

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске на соревнованиях по фигурному катанию проходит произвольная программа у мужчин.

Российский фигурист, серебряный призер чемпионата Европы-2019 Александр Самарин допустил несколько ошибок. Так, он ошибся на выезде на четверном лутце, сделал тройной тулуп вместо четверного, но потом все же исполнил запланированный прыжок, и к нему добавил в каскад двойной тулуп. Также у него была ошибка на тройном риттбергере.

На данный момент россиянин занимает текущее второе место, имея в активе 246,20 балла.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет