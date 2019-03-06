Екатерина Мошкова: "Довольна победой, но мне хотелось бы стрелять без промахов"

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова - о своем выступлении на Универсиаде. Она одержала победу в спринте, допустив два промаха.

- Ощущения хорошие, но мне хотелось бы стрелять без промахов. В принципе, я довольна, как прошла гонка, я все же победила. Пока не могу мысли в порядок привести после финиша, - цитирует спортсменку официальный сайт СБР. - Гонка прошла ровно, но по самочувствию было чуть-чуть потяжелее, чем в индивидуальной гонке. Не знаю, с чем это связано – возможно, с тем, что гонка короче, надо работать от начала до финиша. Ветер был, но не сильный, не думаю, что промахи связаны с ним.

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет