Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила представительницу Чехии Сару Бейлек в матче четвертого круга турнира в Мадриде — 6:1, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 17 минут. На счету четвертой ракетки мира ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 10. Ее соперница оформила 1 эйс, допустила 6 двойных и реализовала 2 брейк-пойнта из 15.

В четвертьфинале соревнований Рыбакина сыграет с победителем матча Дарья Касаткина (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Сара Бейлек (Чехия, Q) — 6:1, 6:3