Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила представительницу Чехии Сару Бейлек в матче четвертого круга турнира в Мадриде — 6:1, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 17 минут. На счету четвертой ракетки мира ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 10. Ее соперница оформила 1 эйс, допустила 6 двойных и реализовала 2 брейк-пойнта из 15.
В четвертьфинале соревнований Рыбакина сыграет с победителем матча Дарья Касаткина (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Сара Бейлек (Чехия, Q) — 6:1, 6:3
Новости