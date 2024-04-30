Потапова и Павлюченкова вышли в полуфинал парного турнира в Мадриде

Россиянки Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова пробились в полуфинал парного турнира в Мадриде.

Теннисисты обыграл американок Кэролайн Доулхайд и Дезайри Кравчик в трех сетах 6:3, 3:6, 10:3. Матч длился 1 час 22 минуты.

Потапова и Павлюченкова вышли в полуфинал и встретятся с победительницами матча Кристина Букша/Сара Соррибес Тормо (Испания, 8) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (Россия) — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчик (США, 7) — 6:3, 3:6, 10:3