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Сегодня, 13:44

Потапова и Павлюченкова вышли в полуфинал парного турнира в Мадриде

Руслан Минаев
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Россиянки Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова пробились в полуфинал парного турнира в Мадриде.

Теннисисты обыграл американок Кэролайн Доулхайд и Дезайри Кравчик в трех сетах 6:3, 3:6, 10:3. Матч длился 1 час 22 минуты.

Потапова и Павлюченкова вышли в полуфинал и встретятся с победительницами матча Кристина Букша/Сара Соррибес Тормо (Испания, 8) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (Россия) — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчик (США, 7) — 6:3, 3:6, 10:3

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
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