Жабер победила Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
Туниска Онс Жабер обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в четвертом круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 6:0, 6:4.
Матч длился 1 час 8 минут.
Жабер вышла в 1/4 финала и встретится с победительницей матча Коко Гауфф (США, 3) — Мэдисон Кис (США, 18).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Онс Жабер (Тунис, 8) — Елена Остапенко (Латвия, 9) — 6:0, 6:4
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