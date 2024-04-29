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Сегодня, 13:40

Жабер победила Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Руслан Минаев
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Туниска Онс Жабер обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в четвертом круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 6:0, 6:4.

Матч длился 1 час 8 минут.

Жабер вышла в 1/4 финала и встретится с победительницей матча Коко Гауфф (США, 3) — Мэдисон Кис (США, 18).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Онс Жабер (Тунис, 8) — Елена Остапенко (Латвия, 9) — 6:0, 6:4

Теннис
Елена Остапенко
Онс Жабер
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Гауфф сравнялась со Свентек по количеству побед на грунтовых турнирах серии WTA 1000 до 21 года

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