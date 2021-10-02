У Виктории Хименес Касинцевой мама — русская, папа — андоррец, а живут они в США.

В теннисе сейчас как никогда много игроков с русским корнями, играющих за другие страны — испанец Алехандро Давидович-Фокина, немец Саша Зверев, грек Стефанос Циципас, канадец Денис Шаповалов, американка Софья Кенин... Всех перечислять очень долго. А в ближайшее время эту компанию «частично наших» должна пополнить еще одна перспективная теннисистка — первым номером юниорского рейтинга ITF сейчас является Виктория Хименес Касинцева. Причем, эта 16-летняя девушка представляет не большие теннисные державы, а крошечное горное княжество Андорра.

В 14 лет Виктория выиграла свой дебютный юниорский Australian Open, а в нынешнем сезоне имела хорошие шансы на победу на Открытом чемпионате США. Хименес Касинцева является в Андорре единственной профессиональной теннисисткой. Она немного с акцентом разговаривает на русском и мечтает стать первой ракеткой мира во взрослом туре. Расскажем, кто она такая, и почему не представляет на международных соревнованиях Россию.

? No estaba bien, decidi? separarse de su padre, momento donde aprendi? la mayor lecci?n.



?? Entrevista exclusiva de @fermurciego

con @vjimenezk



? https://t.co/X891rgBwps pic.twitter.com/cCcm8FOA4l — Punto de Break (@PuntoDBreak) September 19, 2021

Русские корни

Мама Виктории (или как ее называют родные — Вики) — русская. Юлия Касинцева вышла замуж за Хоана Хименеса, профессионального теннисиста, в свое время выступавшего в Кубке Дэвиса за Андорру. До 15 лет Юлия жила в России, но школу закончила в США, потом училась в университете Барселоны, где и познакомилась с Хоаном Хименесом.

Семья Хименесов очень спортивная: помимо папы, все братья, дядя и дедушка Вики занимаются или занимались теннисом. Хоан сейчас — тренер Виктории. В совместном с дочкой интервью он рассказывал, что ему тяжело совмещать одновременно роль и отца, и тренера, что он работает над собой даже больше, чем Вики. Юная теннисистка при этом говорила, что из-за тренировок с папой у них порой возникает желание убить друг друга — в шутку, конечно. Юлия Касинцева тоже играет в теннис, но на базовом уровне — поэтому дети с ней спарринговаться не хотят.

Хотя Юлия обращается к дочери на русском, ответы она получает все равно на испанском. Тем не менее, мама Вики думает, что когда-нибудь в жизни ее дочки проснется желание к познанию русского языка — тогда для нее не составит сложности в течение одного месяца научиться свободно на нем говорить. 16-летняя Вики общается еще и на французском, английском и каталонском языках. Помимо тенниса, она в качестве хобби также увлекается плаванием, футболом и баскетболом.

?Sabes a qui?n tenemos ya por aqu?? ?#BBVAOpenVal pic.twitter.com/xrIigDwaDt — BBVA Open Internacional de Valencia (@BBVAopenVal) September 13, 2021

Отказалась от нормальной жизни

Сама Юлия до встречи с Хоаном о теннисе ничего не знала, никаким спортом особо не увлекалась. Сейчас мама юной теннисистки следит за питанием дочери и тем, как выглядит Вики, все остальное — ответственность Хоана. Андорра — вообще не самая теннисная страна, там всего один крытый корт на все княжество. В детстве Вики приходилось тренироваться в 6 утра вместе с папой, прямо перед школой. Потому что после этого корт уже весь день не был свободным.

В интервью Donna Secret Хименес-Касинцева призналась, что ради профессиональной теннисной карьеры ей пришлось отказаться от жизни нормальной девушки. Она не ходит в кино с друзьями, потому половину года проводит за границей на турнирах. Но Виктория равно бы ни на что не променяла свою теннисную карьеру — сейчас она познает новые культуры и страны. А если ей очень хочется пойти в кино, то она может это сделать и со своими родителями.

Первая ракетка мира

Карьерный прорыв Виктории пришелся на коронавирусный период. К примеру, карантин перед турниром в Дубае она провела в номере отеля вместе с родителями. После титула на Открытом чемпионате по теннису Австралии-2020, где Касинцева была, кстати, самой молодой юниоркой, она прошла непростой путь из успехов и неудач. Сейчас Вики занимает первую строчку рейтинга ITF среди юниоров (3154.75 очков), и ее конкуренткам до нее очень далеко. Ее кумирами в теннисе являются Рафаэль Надаль и Петра Квитова, ведь они, как и юная андоррка, обладают леворуким форхендом.

В этом сезоне самое большое достижение девушки — полуфинал юниорского Уимблдона. Но Хименес-Касинцева имеет большие амбиции на текущий сезон, в течение которого она надеется добиться значительных успехов в профессиональном плане и пополнить свою коллекцию новыми трофеями. С помощью wild card она дебютировала в основной сетке WTA на Mutua Madrid Open 2021 года, а также стала первым и самым молодым игроком из Андорры основной сетки WTA, проиграв в первом раунде Кики Бертенс. Сейчас у нее 391-я строчка во взрослом женском рейтинге и огромные возможности для роста.