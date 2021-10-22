Российская теннисистка рассказала, как ей удалось обыграть вторую ракетку мира. Екатерина Александрова набирает ход

На первом турнире после ковида белорусская звезда Арина Соболенко дошла только до четвертьфинала.

«ВТБ Кубок Кремля«

Женщины. Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1, WC) — 6:3, 6:4

Екатерина Александрова осталась единственной россиянкой в женском разряде на «ВТБ Кубке Кремля«. Сегодня она обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в два сета (6:3, 6:4). После матча она пообщалась с журналистами и рассказала о настрое перед турниром Билли Джин Кинг, о слабых сторонах Соболенко и об удаче в решающих моментах матча.

A third career Top-5 win ?



But fortunes for home players were mixed in the #VTBKremlinCup quarterfinals ?? — wta (@WTA) October 22, 2021

Перед началом турнира вообще не была уверена, что смогу сыграть

— Впервые на моем матчболе после касания сетки мяч перелетел на сторону соперницы, я очень удивилась. Ощущения потрясающие, этот турнир всегда был особенным для меня, и играть здесь в полуфинале — просто замечательно. Я всегда любила играть в залах, на таких покрытиях. С Ариной всегда играть непросто, и я также удивлена, что удалось победить в двух сетах.

— Как вы прокомментируете ход матча с Ариной Соболенко?

— Матч начался агрессивно со стороны Арины: сразу два эйса, ничего особо тут не могла поделать, поняла, что просто точно не будет. Потом как-то получилось зацепиться за пару розыгрышей, почувствовала себя комфортно во время игры, одно на второе, а потом раз — уже и сет выиграла. В начале второго сета меня немного подвела подача, потеряла концентрацию, но слава богу, что получилось исправить ситуацию и вернуть брейк, а потом своими силами держать свою подачу и пытаться зацепиться за подачу Арины. В конце была пара удачных моментов.

— Как оцените сейчас свою форму? На сколько процентов от своей идеальной формы вы играете?

— Не знаю, если можно в процентном соотношении оценивать текущую форму. Перед началом турнира вообще не была уверена, что смогу сыграть. То, что сейчас я хорошо себя чувствую на корте и играю довольно-таки неплохо, меня очень радует.

— Насколько комфортно вам это покрытие? Насколько оно соответствует вашему стилю игры и технике ваших ударов?

— Люблю играть на харде, который положен на досках. Он не сильно быстрый, но и не сильно медленный — средняя скорость, которая мне комфортна. И также отскок: не слишком высокий, не слишком низкий. Тем более турнир проходит в зале, где я всегда хорошо и комфортно себя чувствую.

Оптимизм накануне Кубка Билли Джин Кинг

— Арина Соболенко — второй номер мирового рейтинга WTA. Эта победа — важное для вас достижение?

— После особо неудачной череды турниров и матчей обыграть вторую ракетку и выйти в полуфинал в Москве очень многое для меня значит.

— С точки зрения психологии тот факт, что вы остались последней россиянкой на этом турнире, вам помогает или мешает?

— Если честно, я об этом не задумывалась и, скорее всего, не буду задумываться, потому что чем меньше ты думаешь на корте, тем лучше. Просто буду пытаться сфокусироваться на игре и не на чем более.

— Останутся ли у вас силы для такого важного командного турнира, как Кубок Билли Джин Кинг?

— Мне кажется, что я только начинаю разыгрываться. То, что мы будем играть уже на следующей неделе, только плюс.

That match point ?



?? Ekaterina Alexandrova prevails over Moscow top seed Sabalenka to reach the final four!#VTBKremlinCup pic.twitter.com/J1v66hJgbX — wta (@WTA) October 22, 2021

— Какие слабые стороны вы заметили у Соболенко в этом матче?

— Передвижение по корту. Заметила, что Арина была сегодня не в лучшей форме, пыталась это использовать против нее, особенно противоход в какие-то моменты неплохо работал. Движение.

— Вам очень идет новое платье. Какие у вас отношения со спонсором? Наверняка они довольны сотрудничеством. Может, какие-то новинки подготовили в этом сезоне?

— Платье мне тоже нравится, очень интересное. Отношения прекрасные, я всем довольна. Не знаю, что нас будет ждать в следующем году в плане формы, но надеюсь, что хуже точно не будет.