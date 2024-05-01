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Юлия Путинцева — Елена Рыбакина: смотреть трансляцию матча турнира в Мадриде

Юлия Путинцева сыграет с Еленой Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Мадриде 1 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграет с соотечественницей Еленой Рыбакиной в 1/4 финала турнира серии «мастерс» в Мадриде в среду, 1 мая. Ориентировочное время начала — в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча Путинцева — Рыбакина можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

В истории очных противостояний счет 2-0 в пользу Путинцевой. Юлия и Елена встречались на турнире в Индиан-Уэллсе в 2021 году и Открытом чемпионате Италии по теннису в 2020-м.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет 7 877 020 евро.

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Теннис
Елена Рыбакина
Юлия Путинцева
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