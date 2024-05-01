Янчук оценил шансы Мирры Андреевой обыграть Соболенко

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, что белоруска Арина Соболенко играет мощнее всех, поэтому у нее есть большие шансы на победу в четвертьфинальном матче турнира в Мадриде против россиянки Мирры Андреевой.

«Очень интересный будет матч. Соболенко играет мощнее всех, своими плотными ударами она вполне может забить Мирру. При этом она склонна к большому количеству ошибок, и в этом заключается шанс Андреевой. Нашей спортсменке нечего терять, поэтому должна играть свободно, но хватит ли этого для победы над Соболенко? Потенциал значительно больше у Соболенко, я бы оценил ее шансы на победу в 95 процентов», — цитирует Янчука ТАСС.

Матч между Андреевой и Соболенко пройдет 1 мая.