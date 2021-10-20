«Мне говорили, что я будущая Шарапова, а я злилась и отвечала: «Я будущая Соболенко». Эксклюзивное интервью второй ракетки мира

После победы в стартовом матче на «ВТБ Кубке Кремля» звездная белорусская теннисистка рассказала о своем суперсезоне.

Арина Соболенко — очень амбициозная молодая теннисистка из Белоруссии. Она проводит свой лучший сезон в WTA и сейчас является второй ракеткой мира. Пропустив «Индиан-Уэллс» из-за коронавируса, Соболенко приехала на «ВТБ Кубок Кремля», чтобы укрепить свои позиции и с легкой душой поехать на Итоговый турнир в Гвадалахаре. В первом матче после возвращения на корт Арина в нелегком поединке одолела Айлу Томлянович (43-й номер рейтинга), девушку Маттео Берреттини, со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 6:1. Сразу после окончания матча мы созвонились с Соболенко и переговорили о последствиях ковида для ее здоровья, нестабильности женского тура и сравнении с Марией Шараповой.

Здоровье Соболенко похвалил Лукашенко

— Какие ощущения от возвращения на корт, от первой победы после коронавируса?

— Мне досталась непростая соперница для первого матча после долгой паузы и после ковида. Конечно же, очень рада сегодняшнему матчу и победе. Я в принципе рада вернуться, потому что на изоляции я очень скучала по теннису, с ума там сходила. Быть здесь, на корте, а не на карантине, — очень здорово.

— Вы уже рассказывали о том, как ковид сказался на ваших физических кондициях, что вы достаточно быстро пришли в форму. А что насчет обоняния и вкусовых ощущений?

— Наверно, день на четвертый все пропало — и вкусы, и запахи, — а вернулось только 2-3 дня назад. Была так этому рада, потому что без вкуса и запаха все становится как-то грустно, скучно и неинтересно. Помню ощущения, когда все вернулось: каждому кусочку еды радовалась, как будто это последняя пища в моей жизни. Правда, если раньше я четко и резко чувствовала запахи, то сейчас это немного отдаленно — видимо, еще не до конца восстановилась, ощущения вкуса еды тоже иногда пропадают. Все в процессе восстановления. Рада, что у меня все, в принципе, достаточно быстро вернулось, потому что видела, что у кого-то этот процесс занимал и полгода, и год.

— Из-за того, что вы быстро восстановились, ваше здоровье похвалил Александр Лукашенко. Он сказал: «У нее легкие как кузнечные меха работают».

— Не видела. Интересное сравнение (смеется).

— В четвертьфинале вы встретитесь с Екатериной Александровой. Как вам соперница?

— Мы с ней играли, но довольно-таки давно. Могу сказать, что она похоже играет с Томлянович, тоже активно, глубоко, длинно, плоско. Непростая соперница, еще и из России. Думаю, что зрители будут на ее стороне. Будет непростой матч, но я жду не дождусь возвращения на корт, чтобы ощутить все эти эмоции.

В полуфинале US Open с Плишковой надо было меньше допускать нервозных ошибок

— В последнее время принято говорить, что женский тур менее предсказуемый, чем мужской. На финальных стадиях «Шлемов» и «мастерсов» у девушек постоянно меняется состав. Если судить изнутри, как считаете, в чем причины?

— Считаю, что у всей десятки очень большие ожидания, и у меня в том числе. Только недавно начала справляться со всеми этими эмоциями на «Больших шлемах». Легче быть темной лошадкой, чем топовым игроком, поэтому сейчас все топы борются со всеми этими эмоциями от желания выиграть «Шлемы», от всего давления и, как красиво сказал мой тренер, от все этих декораций. Поэтому так нестабильно, завораживающе и интересно все происходит. Надеюсь, что в какой-то момент топовые игроки, и я в том числе, станут более стабильные эмоционально на «Больших шлемах» и тур WTA станет более предсказуемым. Наверно, для зрителей это неинтересно, но для нас, теннисистов, — очень.

— Вы проводите очень хороший сезон. Если бы можно было сесть в машину времени и вернуться в прошлое, исход какого матча вы бы изменили: полуфинал Уимблдона с Плишковой или полуфинал US Open с Фернандес?

— Я бы вообще все матчи, которые проиграла, переиграла бы и старалась бы их выиграть. Наверно, все-таки матч на US Open. Я постаралась бы быть более спокойной и уверенной и меньше бы спешила и допускала нервозных ошибок, хотя это все так легко звучит. Надо было все-таки помнить, что я там не просто так, что у меня есть уровень и что я должна просто продолжать давить человека. А может, я уже говорила, что не надо мне ничего переигрывать. Надо было пройти для себя эти матчи, несколько раз пройти, чтобы в следующих полуфиналах — дай бог, они у меня будут — я была уверенной в себе, собранной и сконцентрированной на победу. Может, так должно было быть для меня.

— Что планируете сыграть еще до конца сезона, помимо Итогового в Мексике?

— Только Москва и Итоговый турнир.

— Чтобы не перегружать организм после болезни?

— Да. Я хорошо себя физически чувствую, но все-таки хочется грамотно и в хорошей форме подойти к Финалу, чтобы не убить себя.

Хотела бы потренироваться с Джоковичем

— Ига Швентек в одном из интервью сказала, что хотела бы потренироваться с Марреем. Энди это увидел, ответил в " Твиттере " . Они не потренировались, но зато поговорили. Если б у вас была возможность, с кем из мужского тура вы бы хотели потренироваться?

— Наверно, с Джоковичем. Было бы интересно.

— Если говорить о Большой тройке, четверке, это ваш любимый теннисист?

— Не знаю, кто у меня любимый. Я за игру, за красивый теннис. Но с Джоковичем было бы интересно, он легенда.

— А с кем сыграли бы микст?

— Наверно, сыграла бы с кем-то из наших ребят. Может, с Егором Герасимовым.

— И напоследок небольшой блиц. Кто ваш самый тяжелый соперник?

— Пока что это Каролина Плишкова.

— Лучшая подруга в туре?

— Прямо чтобы лучшая подруга — такого нет. Если говорить о том, с кем больше всего общаюсь, то это Ника Кудерметова.

— С кем бы сыграли пару на «Большом шлеме»?

— С Элизе Мертенс.

— Кумир детства в теннисе?