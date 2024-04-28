Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Робин Монтгомери в матче 4-го круга турнира в Мадриде — 6:1, 6:7 (5:7), 6:4. Встреча длилась 2 часа 29 минут.
Соперницей Соболенко в 1/8 финала турнира станет американка Даниэль Коллинз.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Робин Монтгомери (США, WC) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:4
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