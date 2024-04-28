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28 апреля, 23:59

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Виктория Кравченко
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Робин Монтгомери в матче 4-го круга турнира в Мадриде — 6:1, 6:7 (5:7), 6:4. Встреча длилась 2 часа 29 минут.

Соперницей Соболенко в 1/8 финала турнира станет американка Даниэль Коллинз.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Робин Монтгомери (США, WC) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:4

Арина Соболенко
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