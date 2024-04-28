Андреева сыграет против Паолини в четвертом круге турнира в Мадриде

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини победила француженку Каролин Гарсию в третьем круге турнира в Мадриде.

Итальянка одолела соперницу за 1 час 4 минуты со счетом 6:3, 6:2. В следующем раунде она сыграет против россиянки Мирры Андреевой, которая ранее одержала победу над Маркетой Вондроушовой из Чехии (7:5, 6:1).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Ясмин Паолини (Италия, 12) — Каролин Гарсия (Франция, 21) — 6:3, 6:2