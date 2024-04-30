Свентек стала первой полуфиналисткой турнира в Мадриде
Первая ракетка мира Ига Свентек в трех сетах победила Беатрис Хаддад Майю из Бразилии в четвертьфинале турнира в Мадриде.
Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:0, 6:2 в пользу польской теннисистки.
В полуфинале турнира Свентек сыграет против победительницы противостояния Мэдисон Кис (США, 18) — Онс Жабер (Тунис, 8).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 11) — 4:6, 6:0, 6:2
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