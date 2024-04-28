Павлюченкова и Потапова стали четвертьфиналистками парного турнира в Мадриде

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова обыграли японку Мию Като и представительницу Украины Надежду Киченок во втором круге парного турнира в Мадриде — 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Россиянки 1 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Павлюченкова и Потапова встретятся с американками Кэролайн Доулхайд и Дезайри Кравчук.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (Россия) — Мию Като/Надежда Киченок (Япония/Украина) — 6:4, 6:1