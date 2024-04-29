Касаткина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде
Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана в четвертом круге турнира в Мадриде — 6:3, 2:6, 2:6.
Игра продолжалась 1 час 55 минут.
Касаткина не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале турнира Путинцева встретится с соотечественницей Еленой Рыбакиной.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия, 10) — 3:6, 6:2, 6:2
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