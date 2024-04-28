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Сегодня, 21:47

Мирра Андреева назвала подарок, который хочет получить на завтрашний день рождения

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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какой подарок хотела бы получить на день рождения. 29 апреля спортсменке исполнится 17 лет.

«Идеальным подарком для меня была бы победа. Постараюсь сделать все возможное для этого. Мама уже купила мне что-то, так как вчера я увидела, что она потратила деньги с нашей общей кредитной карты», — сказала Андреева после матча на корте.

Сегодня, 28 апреля, Андреева в двух сетах обыграла чешку Маркету Вондроушову в третьем круге турнира в Мадриде, отдав во второй партии только один гейм — 7:5, 6:1.

Мирра Андреева
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