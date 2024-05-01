Андреева сыграет с Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде 1 мая

Россиянка Мирра Андреева сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира серии «мастерс» в Мадриде в среду, 1 мая. Начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в перекличке. В России в прямом эфире трансляцию матча Андреева — Соболенко можно бесплатно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

В истории очных противостояний теннисистки встречались единожды. Примечательно, что год назад на турнире в Мадриде, 1 мая 2023-го, Соболенко уверенно обыграла уроженку Красноярска в двух сетах (6:3, 6:1).

Вторая ракетка мира — действующая победительница «мастерса» в Мадриде.

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