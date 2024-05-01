Мирра Андреева — Арина Соболенко: смотреть трансляцию матча турнира в Мадриде
Россиянка Мирра Андреева сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира серии «мастерс» в Мадриде в среду, 1 мая. Начало — в 21.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в перекличке. В России в прямом эфире трансляцию матча Андреева — Соболенко можно бесплатно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.
В истории очных противостояний теннисистки встречались единожды. Примечательно, что год назад на турнире в Мадриде, 1 мая 2023-го, Соболенко уверенно обыграла уроженку Красноярска в двух сетах (6:3, 6:1).
Вторая ракетка мира — действующая победительница «мастерса» в Мадриде.
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