Ольховский: «Мирра Андреева приятно удивляет результатами»

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что Мирра Андреева показывает поразительные результаты на турнире в Мадриде.

«Мирра Андреева продолжает нас приятно удивлять своими результатами. Она здорово играет в Мадриде, и обыграть в 16-17 лет здесь седьмую ракетку мира — это дорогого стоит. Андреева очень уверенно играет, но загадывать дальше не хочется, хочется просто пожелать ей удачи», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В воскресенье 16-летняя россиянка обыграла седьмую ракетку мира, победительницу Уимблдона чешку Маркету Вондроушову и вышла в четвертый круг турнира.