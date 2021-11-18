Китайская теннисистка отказалась от обвинений в изнасиловании. Но ей уже никто не верит

Сексуальный скандал вокруг бывшей чемпионки Уимблдона и «Ролан Гаррос» Пэн Шуай может оставить Пекин без зимней Олимпиады

Китайский канал CGTN обнародовал письмо, якобы отправленное известной теннисисткой Пэн Шуай в адрес руководства женской теннисной ассоциации (WTA). Две недели назад в официальном аккаунте 35-летней спортсменки в китайской социальной сети появился рассказ о навязанных в прошлом сексуальных отношениях с бывшим вице-премьером Китая Чжаном Гаоли. Пост в стиле #MeToo был быстро удален, а сама Пэн перестала выходить на связь с кем-либо. Это заставило всерьез беспокоиться о благополучии и здоровье женщины. И вот теперь от имени Шуай заявлено, что «новость о сексуальном насилии не соответствует действительности» и что «ей ничто не угрожает». Заявление теннисистки якобы поступило в распоряжение местного бродкастера CGTN в ответ на их запрос.

«Всем привет, это Пэн Шуай. Я хочу высказаться по поводу последних новостей, в частности, опубликованных на сайте WTA без моего согласия, — говорится в заявлении спортсменки, обнародованном CGTN. — Новость о сексуальном насилии не соответствует действительности. Я никуда не пропала, мне ничто не угрожает. Я просто дома, отдыхаю, все в порядке. Спасибо всем за то, что переживаете за меня. Если WTA захочет публиковать какие-то новости про меня, то, пожалуйста, согласовывайте их со мной и публикуйте с моего согласия. Как профессиональный теннисист я надеюсь на ваше понимание и сотрудничество. Я надеюсь продвигать китайский теннис вместе с вами, если у меня будет такой шанс в будущем. Надеюсь, что теннис в Китае будет развиваться и становиться лучше. Еще раз спасибо всем за внимание».

Истории с исчезновением людей для Китая не новость

Глава WTA Стив Саймон уже заявил, что опубликованное заявление «только усиливает опасения о безопасности и местонахождении теннисистки».

— Я с трудом могу поверить, что Пэн Шуай действительно писала это заявление, которое ей теперь приписывают, — сказал Саймон. — WTA и весь мир ждут независимых и объективных доказательств, что с ней все в порядке.

В заявлении, распространенном государственным каналом CGTN, действительно много «белых пятен». Например, внимательные болельщики заметили, что на скриншоте виден мигающий курсор. А еще оно написано на достаточно примитивном английском, что не свойственно Пэн Шуай, много лет игравшей за границей. И вообще, когда весь мир обеспокоен твоим исчезновением, разве не логичней записать хотя бы видеообращение и разместить его на своей странице в соцсети?

Обеспокоенность судьбой Пэн Шуай уже выразили первые ракетки мира Новак Джокович и Наоми Осака. Волнует и тот факт, что в целом истории с исчезновением известных людей для Китая не новость. Прошлой зимой точно так же исчез Джек Ма — мультимиллиардер и один из богатейших людей страны. Основатель компании «Алибаба» в одном из выступлений покритиковал китайскую банковскую систему и финансовую политику правительства. Буквально на следующий день после этой речи он пропал. Ма в итоге нашелся, но теперь предположительно живет в Гонконге и не принимает активного участия в судьбе своей компании. Против нее в Китае открыто уголовное дело.

У Китая могут отобрать зимнюю Олимпиаду

История с исчезновением Пэн Шуай, особенно если впоследствии станет известно о каком-либо участии в этом китайских властей, может иметь далеко идущие последствия. Зимние Олимпийские игры в Китае и так уже стали объектом ожесточенной критики.

Обвинения в преследовании уйгуров, неоднозначная политика в Гонконге и в Тибете — против китайских руководителей и так уже вполне достаточно претензий от защитников прав человека. Настолько, что президент США Джо Байден, по информации Washington Post, уже принял решение о дипломатическом бойкоте Игр. Это значит, что американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, но никто из чиновников в страну не приедет. И это было озвучено еще до ситуации с Пэн Шуай.

Такой бойкот — максимум, что США на данный момент могут себе позволить. Олимпийская хартия в ее современном виде исключает вероятность единичных бойкотов со стороны какой-либо страны. Если кто-то попытается в принципе оградить своих спортсменов от участия в Играх в Китае, последуют жесткие санкции.

Однако если выяснится, что жизнь и безопасность Пэн Шуай действительно под угрозой, возможны любые варианты. Вплоть до экстренного проведения сессии МОК и отмены Игр в Китае. МОК и так уже терпит колоссальные убытки и находится под давлением: спонсоры не хотят ассоциироваться с режимом китайской компартии, а западные страны протестуют против места проведения Игр. Судьба Пэн Шуай может стать последней каплей.