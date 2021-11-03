Секс-скандал в Китае: двукратная чемпионка «Больших шлемов» обвинила бывшего вице-премьера в изнасиловании
Титулованная теннисистка Шуай Пэн публично обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в сексуальном насилии. Она сделала громкое заявление во вторник вечером в своем подтвержденном аккаунте в Weibo, китайской версии Twitter. В нем она описала нападение, которое положило начало временным отношениям с политиком, который с 2013 по 2018 год был первым вице-премьером КНР.
«Я всегда плакала после встреч с ним»
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде отметила, что чиновник изнасиловал ее более 10 лет назад, когда еще был первым секретарем Китайской коммунистической партии в Тяньцзине. После этого они долгое время не виделись. В 2018 году, когда уже Чжан вышел в отставку, он пригласил Пэн поиграть в теннис с ним и его женой, а затем и остаться на обед у них дома. Там он вновь заставил Пэн заняться с ним сексом.
«Я никогда не соглашалась [на сексуальный контакт] с ним и всегда плакала после наших встреч, — написала Пэн. — Я знаю, что у Чжана Гаоли высокий статус, он сказал, что не боится никаких обвинений, но даже если я только яйцо, разбивающееся о камень, или мотылек, летящий на пламя ради самоуничтожения, я скажу всю правду».
Шуай Пэн подчеркнула, что не может предоставить доказательства своего обвинения. По ее словам, Чжан постоянно контролировал, чтобы она не могла записать их разговоры.
Сообщение теннисистки было удалено в течение нескольких минут, а социальная сеть на какое-то время перестала работать. После разблокировки сайта поиск не находил ни аккаунт Пэн (или любые другие упоминания о ней), ни слово «теннис».
Тем не менее пост бывшей 14-й ракетки мира продолжал распространяться в виде скриншотов и расколол общество на два лагеря. Возможно, это одна из самых резонансных историй в КНР за последние годы и самое мощное проявление движения #MeToo в Китае (хештег, распространившийся в социальных сетях в октябре 2017 года, подчеркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств, получивший распространение в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна).
Отметим, что супруга Чжана — Кан Цзе была его коллегой, когда он работал в нефтяной компании при Министерстве нефтяной промышленности КНР в гуандунском городе Маомин. У них есть единственный сын.
Пэн не выходит на связь
Эксперты NY Times отмечают, что государственные чиновники КНР обвинялись в сексуальных домогательствах. В основном это происходило в рамках крупных расследований о коррупции. Однако никогда раньше обвинение в сексуальных домогательствах не выдвигалось публично против такого высокопоставленного политического лидера, как Чжан Гаоли, — второго лица государства на протяжении пяти лет.
NY Times не удалось получить комментарии от Пэн. Правозащитники также не смогли выйти с ней на связь, но они надеются, что Пэн находится в безопасности.
Чжану Гаоли сейчас 75 лет. Уже три года он находится на пенсии. Шуай Пэн на 40 лет младше. Она является одной из самых известных спортсменок в КНР.
В своей карьере Пэн становилась победительницей двух турниров «Большого шлема» в паре с Се Шувэй из Вьетнама (Уимблдон-2013, «Ролан Гаррос» — 2014). Также азиатская пара выиграла Итоговый турнир WTA (2013), а спустя год проиграла в финале Итогового. Всего китаянка выиграла 25 турниров WTA (из них два в одиночном разряде).
В 2014 году Пэн дошла до полуфинала US Open в одиночном разряде, пять раз играла в 1/8 финала турниров «Большого шлема». Ее наивысшая позиция в индивидуальном рейтинге WTA — 14-е место (2011 год).
Также стоит отметит, что Шуай была одной из первых спортсменок, вырвавшихся из спортивной системы страны, которая требует, чтобы даже элитные атлеты тренировались под руководством государственных тренеров и отдавали большую часть своих доходов КНР. Ей разрешили тренироваться и путешествовать самостоятельно (без сопровождения китайских чиновников), а также сохранить большую долю заработка.
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