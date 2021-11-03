Секс-скандал в Китае: двукратная чемпионка «Больших шлемов» обвинила бывшего вице-премьера в изнасиловании

Движение #MeToo затронуло высшие эшелоны коммунистической партии.

Титулованная теннисистка Шуай Пэн публично обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в сексуальном насилии. Она сделала громкое заявление во вторник вечером в своем подтвержденном аккаунте в Weibo, китайской версии Twitter. В нем она описала нападение, которое положило начало временным отношениям с политиком, который с 2013 по 2018 год был первым вице-премьером КНР.

Former ?? tennis star Peng Shuai (??) — WTA #1 in doubles, Feb 2014; #14 in singles, Aug 2011 — spilled out in a Nov 2 Weibo post — deleted by Weibo in 20 mins — her complicated relationship with former ?? Vice Premier / Politburo member Zhang Gaoli (???) who's married.



1/n pic.twitter.com/5AwgPrRdTh — Byron Wan (@Byron_Wan) November 3, 2021

«Я всегда плакала после встреч с ним»

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде отметила, что чиновник изнасиловал ее более 10 лет назад, когда еще был первым секретарем Китайской коммунистической партии в Тяньцзине. После этого они долгое время не виделись. В 2018 году, когда уже Чжан вышел в отставку, он пригласил Пэн поиграть в теннис с ним и его женой, а затем и остаться на обед у них дома. Там он вновь заставил Пэн заняться с ним сексом.

«Я никогда не соглашалась [на сексуальный контакт] с ним и всегда плакала после наших встреч, — написала Пэн. — Я знаю, что у Чжана Гаоли высокий статус, он сказал, что не боится никаких обвинений, но даже если я только яйцо, разбивающееся о камень, или мотылек, летящий на пламя ради самоуничтожения, я скажу всю правду».

Dramatic scenes at the US Open as Shuai Peng of China is forced to abandon the court in a wheelchair. pic.twitter.com/sEkxMp7A6r — AS English (@English_AS) September 5, 2014

Шуай Пэн подчеркнула, что не может предоставить доказательства своего обвинения. По ее словам, Чжан постоянно контролировал, чтобы она не могла записать их разговоры.

Сообщение теннисистки было удалено в течение нескольких минут, а социальная сеть на какое-то время перестала работать. После разблокировки сайта поиск не находил ни аккаунт Пэн (или любые другие упоминания о ней), ни слово «теннис».

Тем не менее пост бывшей 14-й ракетки мира продолжал распространяться в виде скриншотов и расколол общество на два лагеря. Возможно, это одна из самых резонансных историй в КНР за последние годы и самое мощное проявление движения #MeToo в Китае (хештег, распространившийся в социальных сетях в октябре 2017 года, подчеркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств, получивший распространение в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна).

Отметим, что супруга Чжана — Кан Цзе была его коллегой, когда он работал в нефтяной компании при Министерстве нефтяной промышленности КНР в гуандунском городе Маомин. У них есть единственный сын.

Пэн не выходит на связь

Эксперты NY Times отмечают, что государственные чиновники КНР обвинялись в сексуальных домогательствах. В основном это происходило в рамках крупных расследований о коррупции. Однако никогда раньше обвинение в сексуальных домогательствах не выдвигалось публично против такого высокопоставленного политического лидера, как Чжан Гаоли, — второго лица государства на протяжении пяти лет.

NY Times не удалось получить комментарии от Пэн. Правозащитники также не смогли выйти с ней на связь, но они надеются, что Пэн находится в безопасности.

Чжану Гаоли сейчас 75 лет. Уже три года он находится на пенсии. Шуай Пэн на 40 лет младше. Она является одной из самых известных спортсменок в КНР.

В своей карьере Пэн становилась победительницей двух турниров «Большого шлема» в паре с Се Шувэй из Вьетнама (Уимблдон-2013, «Ролан Гаррос» — 2014). Также азиатская пара выиграла Итоговый турнир WTA (2013), а спустя год проиграла в финале Итогового. Всего китаянка выиграла 25 турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Shuai Peng, Hsieh Su-Wei now has 7 WTA doubles titles; 3 in 2013 -Rome, Wimbledon, Cincinnati http://t.co/FOvNKHU9PA pic.twitter.com/XVJautBpxr — ITS Tennis News (@itennisschool) August 19, 2013

В 2014 году Пэн дошла до полуфинала US Open в одиночном разряде, пять раз играла в 1/8 финала турниров «Большого шлема». Ее наивысшая позиция в индивидуальном рейтинге WTA — 14-е место (2011 год).