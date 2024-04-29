Гауфф сравнялась со Свентек по количеству побед на грунтовых турнирах серии WTA 1000 до 21 года

Американка Коко Гауфф победила украинку Даяну Ястремскую в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 6:4, 6:1.

По данным Opta Ace, 20-летняя теннисистка одержала 13-ю победу на грунтовых «тысячниках». Гауфф сравнялась с полькой Игой Свентек по количеству побед до наступления 21 года. Лидирует датчанка Каролин Возняцки — 14.

3-я ракетка мира Гауфф вышла в четвертый круг и встретится с соотечественницей Мэдисон Киз.