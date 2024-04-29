Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:15

Гауфф сравнялась со Свентек по количеству побед на грунтовых турнирах серии WTA 1000 до 21 года

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американка Коко Гауфф победила украинку Даяну Ястремскую в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 6:4, 6:1.

По данным Opta Ace, 20-летняя теннисистка одержала 13-ю победу на грунтовых «тысячниках». Гауфф сравнялась с полькой Игой Свентек по количеству побед до наступления 21 года. Лидирует датчанка Каролин Возняцки — 14.

3-я ракетка мира Гауфф вышла в четвертый круг и встретится с соотечественницей Мэдисон Киз.

Теннис
Ига Свентек
Каролин Возняцки
Кори Гауфф
0
Читайте также
«Рейнджерс» победили «Вашингтон» в третьем матче серии Кубка Стэнли
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Клиенты криптобиржи Beribit рассказали об осаде офиса
Семак рассказал, как относится к игрокам после поражения, босс «Зенита» обещал серьезный разговор, Личка дал понять, кто будет чемпионом. Что произошло после победы «Динамо» над лидером
Турецкий отель проверят из-за требования заплатить за «разницу в национальности»
Кличко обвинил правительство Украины в недостаточной борьбе с коррупцией
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости