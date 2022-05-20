WTA решила не присуждать игрокам рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне

Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение не присуждать игрокам рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне, сообщает пресс-служба WTA.

Ранее такое же решение приняла Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).

«Почти 50 лет назад WTA была основана на фундаментальном принципе, согласно которому все игроки имеют равные возможности соревноваться на основе заслуг и без дискриминации. Недавние решения Всеанглийского теннисного клуба (AELTC) запретить спортсменам участвовать в предстоящих соревнованиях на травяных кортах Великобритании нарушают этот основополагающий принцип, который четко закреплен в правилах WTA, правилах «Большого шлема». В результате позиции AELTC WTA приняла трудное решение не начислять рейтинговые очки на Уимблдонском чемпионате в этом году», — говорится в заявлении на сайте организации.

Однако, рейтинговые очки на других соревнованиях в Великобритании сохранятся. Решение принято на том основании, что в эти недели для российских и белорусских игроков существуют альтернативные турниры, в отличие от Уимблдона.

Против отстранения теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне выступили Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и звезды тенниса.

Турнир «Большого шлема» пройдет с 27 июня по 10 июля.