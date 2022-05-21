Осака рассказала, что будет играть на Roland Garros даже с травмой

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о травме, из-за которой она снялась с турнира в Риме. У спортсменки повреждение ахиллова сухожилия, которую получила в первом круге в Мадриде.

«О пропуске «Ролан Гаррос» речи не идет, буду справляться с ситуацией, буду принимать обезболивающие. Что есть, то есть. На самом деле, у меня на многих «Больших шлемах» были проблемы. В Австралии у меня пять матчей сильно болела спина. Поэтому есть вероятность, что я смогу очень хорошо играть с травмой, поскольку мне нечего терять», — цитирует Осаку WTA.