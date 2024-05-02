Шарапова заявила, что Мирру Андрееву ждет блестящее будущее

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова считает, что 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву ждет большое будущее.

«Мне кажется, Мирра Андреева проведет феноменальный год. Я немного наблюдала за ее матчами и думаю, что у нее серьезный настрой, о чем говорит ее игра, которую она хорошо чувствует. Уверена, ее ждет блестящее будущее», — приводит TennisUpToDate слова Шараповой.

Ранее Андреева дошла до четвертьфинала «тысячника» в Мадриде, где уступила белоруске Арине Соболенко со счетом 1:6, 4:6.

Лучший результат спортсменки на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии-2024 и Уимблдона-2023.