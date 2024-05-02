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Андреева — о поражении от Соболенко: «По крайней мере, я выиграла на один гейм больше, чем в прошлом году»

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение в четвертьфинале турнира в Мадриде от белоруски Арины Соболенко (1:6, 4:6).

«По крайней мере, я выиграла на один гейм больше, чем в прошлом году на турнире. Может быть, это и хорошо, но я все равно чувствовала, что это очень сложно. Арина оказывает большое давление с задней линии, и вначале было немного сложно найти ритм. Я чувствовал, что во втором сете мне удалось немного сориентироваться, но этого все равно было недостаточно, если бы мы сыграли три сета, как в мужской сетке на турнире Большого шлема, то, может быть, я и смогла бы победить, но мы сыграли только два», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Арина Соболенко
Мирра Андреева
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Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде

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