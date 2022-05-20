Кербер и Юван сыграют в финале турнира в Страсбурге

Стали известны финалистки одиночного турнира WTA 250 в Страсбурге.

В финале сыграют Кая Юван из Словении и Ангелик Кербер из Германии. В полуфинале словенская теннисистка обыграла Каролину Плишкову со счетом 6:2, 7:5.

Немка прошла в финал на отказе француженки Осеан Доден при счете 7:6 (7:2), 1:0.

Финальный матч турнира в Страсбурге пройдет в субботу, 21 мая.

Кербер занимает 22-е место в рейтинге WTA, Юван находится на 81-й позиции.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ангелик Кербер (Германия, 2, WC) — Осеан Доден (Франция) — 7:6 (7:2), 1:0 отказ 2-го игрока

Кая Юван (Словения) — Каролина Плишкова (Чехия, 1, WC) — 6:2, 7:5