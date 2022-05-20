Кербер и Юван сыграют в финале турнира в Страсбурге
Стали известны финалистки одиночного турнира WTA 250 в Страсбурге.
В финале сыграют Кая Юван из Словении и Ангелик Кербер из Германии. В полуфинале словенская теннисистка обыграла Каролину Плишкову со счетом 6:2, 7:5.
Немка прошла в финал на отказе француженки Осеан Доден при счете 7:6 (7:2), 1:0.
Финальный матч турнира в Страсбурге пройдет в субботу, 21 мая.
Кербер занимает 22-е место в рейтинге WTA, Юван находится на 81-й позиции.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Ангелик Кербер (Германия, 2, WC) — Осеан Доден (Франция) — 7:6 (7:2), 1:0 отказ 2-го игрока
Кая Юван (Словения) — Каролина Плишкова (Чехия, 1, WC) — 6:2, 7:5
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