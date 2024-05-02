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Сегодня, 21:30

Елена Рыбакина — Арина Соболенко: смотреть трансляцию матча в Мадриде

Рыбакина сыграет с Соболенко 2 мая на турнире WTA в Мадриде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисистка Арина Соболенко.
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сыграет 2 мая против представительницы Белоруссии Арины Соболенко в 1/2 финала турнира в Мадриде. Их встреча начнется в 22.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры Рыбакиной с Соболенко в прямом эфире пройдет в тематическом сообществе социальной сети «ВКонтакте».

Ранее, 1 мая, 24-летняя Рыбакина победила соотечественницу Юлию Путинцеву в четвертьфинале турнира в Мадриде — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5. Игра продолжалась 2 часа 50 минут.

Вторая ракетка мира Соболенко в 1/4 финала турнира в Мадриде 1 мая обыграла россиянку Мирру Андрееву в двух сетах — 6:1, 6:4. Игра продолжалась 1 час 20 минут.

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Теннис
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
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