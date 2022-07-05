Татьяна Мария вышла в полуфинал Уимблдона-2022, одержав волевую победу над Нимайер

Немецкая теннисистка Татьяна Мария обыграла соотечественницу Юле Нимайер в четвертьфинале Уимблдона-2022 — 4:6, 6:2, 7:5.

Матч длился 2 часа 20 минут. Мария реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 попыток против 3 из 9 — у Нимайер.

Для 34-летней Марии это первый в карьере полуфинал турнира «Большого шлема».

В следующем матче Мария встретится с победительницей пары Мария Боузкова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Татьяна Мария (Германия) — Юлия Нимайер (Германия) — 4:6, 6:2, 7:5