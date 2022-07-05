Татьяна Мария вышла в полуфинал Уимблдона-2022, одержав волевую победу над Нимайер
Немецкая теннисистка Татьяна Мария обыграла соотечественницу Юле Нимайер в четвертьфинале Уимблдона-2022 — 4:6, 6:2, 7:5.
Матч длился 2 часа 20 минут. Мария реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 попыток против 3 из 9 — у Нимайер.
Для 34-летней Марии это первый в карьере полуфинал турнира «Большого шлема».
В следующем матче Мария встретится с победительницей пары Мария Боузкова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Татьяна Мария (Германия) — Юлия Нимайер (Германия) — 4:6, 6:2, 7:5
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