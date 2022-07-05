Джокович отыгрался с 0:2 по сетам и победил Синнера в эпичном четвертьфинале Уимблдона

Джокович в пяти сетах одолел Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона-2022

Серб Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона-2022 — 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Матч длился 3 часа 39 минут.

По ходу встречи шестикратный победитель Уимблдона проигрывал 0:2 по сетам. Серб совершил 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 попыток. У итальянца — 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9 попыток.

Джокович довел беспроигрышную серию на турнире до 26 матчей.

В полуфинале Уимблдона-2022 Джокович сыграет с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) — Кэмерон Норри (Великобритания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 10) — 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2