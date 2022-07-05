Надаль признался, что устал отвечать на вопросы о своем здоровье

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что ему надоело все время отвечать на вопросы о его здоровье.

«Я немного устал говорить о своем теле. Иногда я устаю от себя и своих проблем. Поэтому предпочитаю об этом не говорить. Прошу прощения за это. Но я выступаю на турнире, и мне нужно продолжать, не так ли?» — цитирует Надаля Daily Express.

Ранее испанец вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022. За путевку в полуфинал 36-летний Надаль сыграет с американцем Тэйлором Фритцем, который является единственным игроком в сетке, на данный момент не проигравшим ни одного сета.