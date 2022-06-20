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Сегодня, 13:40

Макарова о будущем российского тенниса под санкциями: «Страдают дети»

Екатерина Макарова высказалась о ситуации с российским теннисом в условиях санкций
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Екатерина Макарова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова в интервью «СЭ» прокомментировала ситуацию с российским теннисом в условиях санкций.

— Как вся нынешняя ситуация в вашем понимании повлияет на теннис в России? Как это отразится на нашей молодежи?

— Сейчас действительно страдают юниоры, взрослые юниоры, которые переходят во взрослый профессиональный теннис, потому что много турниров отменяется, детей никуда не отправляют, и они остаются играть турниры только по России. 100% какой-то возраст попадет в этот переход и не будет сильным, может быть, провальным.

Кто-то сможет, наоборот, мобилизоваться и вырваться, но дети страдают — это факт. Им надо набираться игровой практики, а ее стало значительно меньше.

Российские теннисисты могут выступать на турнирах АTP, WTA и Большого шлема только в качестве нейтральных спортсменов без флага страны.

Екатерина Макарова. Екатерина Макарова: «Не скучаю по теннису, потому что у меня четкая мысль — достаточно»

Теннис
Екатерина Макарова
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