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Сегодня, 13:57

Свентек обыграла Путинцеву и вышла в третий круг турнира в Риме

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ига Свентек.
Фото Reuters

Первая ракетка мира Ига Свентек вышла в третий круг турнира WTA в Риме (Италия).

Во втором круге польская теннисистка обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в двух сетах — 6:3, 6:4.

Соперницей Свентек в третьем круге станет победитель матча Ангелик Кербер (Германия) — Александра Соснович (Белоруссия, Q).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:4

Теннис
Ига Свентек
Юлия Путинцева
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