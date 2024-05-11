Свентек обыграла Путинцеву и вышла в третий круг турнира в Риме
Первая ракетка мира Ига Свентек вышла в третий круг турнира WTA в Риме (Италия).
Во втором круге польская теннисистка обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в двух сетах — 6:3, 6:4.
Соперницей Свентек в третьем круге станет победитель матча Ангелик Кербер (Германия) — Александра Соснович (Белоруссия, Q).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:4
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